Рязанские охотники за северным сиянием планируют собраться вечером 7 мая для наблюдений

Рязанцы предстоящей ночью отправятся наблюдать за северным сиянием на пляж Ласковского озера. Об этом сообщается в группе Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия ВКонтакте.

Наблюдения стартуют в 21:30 в этой точке. Присоединиться можно к этому времени или немного позже.

Тех, кто точно едет и имеет свободное место в машине, просят написать в комментарии к посту о готовности взять пассажира.

Rznastro отмечает, что нормальный подъезд есть почти до самого озера, но просит не выезжать прямо на пляж, так как машина помешает наблюдениям.

Наблюдать красивое явление можно и самостоятельно за городом, подальше от источников света.

Также в Rznastro напомнили, что северное сияние – это лотерея.

«Вы можете простоять всю ночь и не увидеть ничего, а можете приехать в самый разгар северного сияния. В любом случае мы рекомендуем одеваться очень тепло – так, будто вы едете на крайний север», – отмечается в посте.

В случае неблагоприятной геомагнитной обстановки и крайне малой вероятности северного сияния около 19-19:30 об этом появится отдельный пост.

Возрастное ограничение 12+