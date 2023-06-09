Рязанские энергетики заявили о готовности к непогоде

По данным Росгидрометцентра, до конца суток 9 июня и с сохранением днем 10 июня на территории Рязанской области местами ожидается гроза, ливень, град и ветер до 18 м/с. Подобные погодные условия могут спровоцировать обрывы проводов линий электропередачи. В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности.

К оперативному реагированию готовы 119 бригад в составе 382 энергетиков и 181 единица техники. Специалисты подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 68 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,68 МВт.