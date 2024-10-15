Рязанские «художники» превратили прогулку в акт вандализма и попались полиции

Прохладной октябрьской ночью на Северной окружной дороге в Рязани два приятеля решили избавиться от серости трансформаторной подстанции, вдохновившись собственным «художественным» порывом. Однако их творческое начинание оказалось незаконным. Об этом сообщает группа «Дороги Рязанской области» ВКонтакте.

Очевидцем действий стал дежурный диспетчер, который передал информацию в полицию. Приятелей оперативно задержали, и теперь им предстоит понести наказание и возместить нанесённый ущерб.

Их жизнь действительно изменилась, как они и предсказывали, но не так, как хотелось бы.