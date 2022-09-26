Рязанские фонтаны готовят к зиме

В Рязани началась подготовка фонтанов к зиме. Рабочие приступили к консервации фонтанов на площади Ленина. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Дирекция благоустройства сегодня, 26 сентября, продолжает сезонные работы по уборке территорий.
На улицах убирают смет и грунтовые наносы, собирают случайный мусор. Каждый день очищаются урны в городских скверах и парках.
Сегодня работники стригли кустарник по улице Крупской и в парке Советско-Польскому братству по оружию. В посёлке Божатково выпиливали сорную растительность.
В парке Гагарина, в сквере на Соборной, Московском шоссе и в Божатково выкашивали газоны.