Рязанские фонтаны готовят к зиме

В Рязани началась подготовка фонтанов к зиме. Рабочие приступили к консервации фонтанов на площади Ленина. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Дирекция благоустройства сегодня, 26 сентября, продолжает сезонные работы по уборке территорий.

На улицах убирают смет и грунтовые наносы, собирают случайный мусор. Каждый день очищаются урны в городских скверах и парках.

Сегодня работники стригли кустарник по улице Крупской и в парке Советско-Польскому братству по оружию. В посёлке Божатково выпиливали сорную растительность.

В парке Гагарина, в сквере на Соборной, Московском шоссе и в Божатково выкашивали газоны.