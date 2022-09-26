Понедельник, 26 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанские фонтаны готовят к зиме

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Администрации Рязани

В Рязани началась подготовка фонтанов к зиме. Рабочие приступили к консервации фонтанов на площади Ленина. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Дирекция благоустройства сегодня, 26 сентября, продолжает сезонные работы по уборке территорий.

На улицах убирают смет и грунтовые наносы, собирают случайный мусор. Каждый день очищаются урны в городских скверах и парках.

Рязанские фонтаны готовят к зиме
Рязанские фонтаны готовят к зиме

Сегодня работники стригли кустарник по улице Крупской и в парке Советско-Польскому братству по оружию. В посёлке Божатково выпиливали сорную растительность.

В парке Гагарина, в сквере на Соборной, Московском шоссе и в Божатково выкашивали газоны.

Рязанские фонтаны готовят к зиме
Рязанские фонтаны готовят к зиме
Рязанские фонтаны готовят к зиме
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/