Рязанские единороссы подвели итоги предварительного голосования

На заседании городского оргкомитета 30 мая подвели итоги предварительного голосования «Единой России» на выборах в Рязанскую городскую Думу. Их озвучила председатель оргкомитета Елена Митина.

После его завершения для представителей региональных средств массовой информации провели брифинг. Модератором мероприятия выступил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе Роман Калинин.

Всю процедуру предварительного голосования на всех этапах осуществлял организационный комитет. В его состав вошло 14 человек. Более 30% – это представители общественных организаций. Более 20% – представители региональных средств массовой информации.

«На сегодняшний день проведено 17 заседаний организационного комитета. И работа еще не завершена», – отметила Елена Митина.

В этом году заседания проводились с использованием информационных и коммуникационных технологий в нескольких форматах.

Решением оргкомитета был определен срок подачи заявлений от кандидатов – с 8 марта по 27 апреля. Первые участники были зарегистрированы 14 марта. Всего подано 302 заявления. По одномандатным избирательным округам – 158. По внутримуниципальной группе – 144. Конкурс составил 7,6 человек на место.

46 заявлений были аннулированы по инициативе участников. 3 заявления были исключены из списка кандидатов по причине непредоставления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования.

В электронные бюллетени для голосования с 22 по 28 мая были внесены фамилии 178 человек. Подсчет голосов велся в автоматическом режиме. Результаты можно посмотреть в открытом доступе на сайте pg.er.ru.

Окончательные результаты электронного предварительного голосования будут подведены на заседании Генерального совета партии завтра, 31 мая.

Среди кандидатов – представители разных сфер деятельности: образования, культуры, органов власти, общественно-политических организаций, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, бюджетники, студенты, предприниматели, пенсионеры.

– Если говорить о кандидатах, то самому молодому в этом году исполнится 19 лет. Самый старший кандидат –1947 года рождения. Средний возраст кандидатов – 40 лет. Больше всего кандидатов возрастной категории от 41 до 60 лет. Таких 51%. Молодых людей до 25 лет – 12%. От 26 до 40 лет – 30%. Представителей старшего поколения – 7%. Подавляющее большинство кандидатов имеют высшее образование. Мы создали равные условия для всех. Потому что один из принципов предварительного голосования – это открытость и максимально вовлечение людей, – рассказала заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» – руководитель регионального исполкома Юлия Феоктистова.

Среди лидеров во внутримуниципальной группе №18 – исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Рязани, участник СВО Алексей Трандушин. В составе кандидатов есть волонтеры, молодогвардейцы. В числе кандидатов предварительного голосования много опытных политиков. Из действующих депутатов Рязанской городской Думы в партийной процедуре приняли участие 24 человека.

В электронном предварительном голосовании приняли участие более 30 тысяч жителей города Рязани, это более 8% избирателей. Самые активные рязанцы живут на округах №15 и 16.