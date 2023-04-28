Рязанские дружинники провели рейды по патрулированию улиц

28 апреля отряды Добровольной народной дружины Советского района города Рязани провели патрулирование улиц, парков, скверов и мест массового пребывания граждан. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Дружинники провели профилактические беседы с гражданами о недопущении нарушения общественного порядка, правил поведения в быту и соблюдения требований противопожарной безопасности. Кроме того, в целях профилактики детского травматизма они распространяли среди жителей города памятки для родителей «Безопасные окна».