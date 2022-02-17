Рязанские депутаты снова не получили ответ, кто и как курирует детей-сирот без жилья

В среду,16 февраля, на «правительственном часе» в областной Думе депутаты обсуждали тему обеспечения детей-сирот жильем.

Председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков задал вопрос министру образования и молодежной политики Ольге Щетинкиной об учёте фактического проживания детей-сирот, не обеспеченных жильём, и организации им помощи в трудной жизненной ситуации. Такую проблему депутаты поднимали в 2019 году на «правительственном часе» и направили в министерство образования и молодёжной политики постановление Думы с рекомендацией обратить внимание на такую категорию молодых людей.

Сергей Пупков отметил, что понимает, что это межведомственный вопрос, но так как министерство занимается молодежной политикой, должно было взять на себя координирующую роль в данном вопросе.

– По итогам прошлого «правительственного часа» Вы дали ответ, что этот вопрос не относится к компетенции органов опеки и попечительства и министерство информацией не располагает. В 18 лет человек не имеет квартиру, родителей, – это уже, по сути, трудная жизненная ситуация. Если мы таких людей не видим, как мы им поможем?– спросил министра Сергей Пупков.

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Министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина отметила, что это достаточно проблемное направление. При этом она добавила, что если человек стоит в очереди на жильё, то он никуда не теряется.

Комментируя итоги обсуждения, Сергей Пупков отметил, что необходимо в ближайшее время на комитете по социальным вопросам вернуться к этой проблеме и рассмотреть реальную ситуацию с молодыми людьми, которые относятся к категории детей-сирот и не обеспечены жильём.