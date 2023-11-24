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Рязанские блины вошли в топ-7 горячих блюд России

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Изображение от KamranAydinov на Freepik
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Блины на опаре, которые готовят в Рязанской области, вошли в топ-7 горячих блюд России.

Рейтинг составил сервис «tutu.ru».  

Блины на опаре готовятся с использованием дрожжей. Процесс занимает много времени, так как для того, чтобы блюдо получилось вкусным, нужно дождаться полной готовности теста.

Кроме рязанских блинов в топ попали рыбник из Мурманской области, уральские пельмени, татарская куллама, поморская уха, калитка из Карелии и кыстабай, распространенный в башкирской, татарской и чувашской кухнях.

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