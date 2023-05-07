Рязанские астрономы рассказали о правилах наблюдения за северным сиянием

Рязанцы готовятся наблюдать за северным сиянием предстоящей ночью. В группе Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия ВКонтакте рассказали о правилах наблюдения.
Прежде всего не использовать осветительные приборы, в том числе телефоны и фонарики. Тусклыми приборами пользоваться можно, лишь направив их к земле. Это нужно, чтобы не слепить себя и других участников.
Геомагнитная обстановка указывает на среднюю вероятность появления северного сияния над Рязанью в течение ночи.
Наблюдения начнутся в 22 часа на озере Уржинском со стороны пляжа.
Просьба оставлять машины до пляжа, чтобы свет от фар не мешал.
Точное время северного сияния предсказать невозможно. Оно может прийти с наступлением ночи и продлиться до утра. А может быть видно лишь 15-20 минут. По прогнозу, есть шанс наблюдать небесную красоту в течение всей ночи.
Одеться нужно очень тепло. По советам экспертов, «как будто едете на Северный полюс на неделю». Также нужно взять термосы с тёплым чаем, потому что будет очень холодно.
Северное сияние можно наблюдать в разных частях Рязанской области. Главное — найти место без ярких источников света (городов, теплиц, аэропортов) в стороне севера.
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