Рязанские астрономы рассказали о правилах наблюдения за северным сиянием

Рязанцы готовятся наблюдать за северным сиянием предстоящей ночью. В группе Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия ВКонтакте рассказали о правилах наблюдения.

Прежде всего не использовать осветительные приборы, в том числе телефоны и фонарики. Тусклыми приборами пользоваться можно, лишь направив их к земле. Это нужно, чтобы не слепить себя и других участников.

«Смотреть в сторону севера. Не смотреть в смартфоны. Как только увидите белёсую/зеленоватую дымку в стороне севера, начинайте вглядываться лучше: есть вероятность, что это северное сияние, и оно скоро станет разноцветным», – говорится в публикации.

Геомагнитная обстановка указывает на среднюю вероятность появления северного сияния над Рязанью в течение ночи.

Наблюдения начнутся в 22 часа на озере Уржинском со стороны пляжа.

Просьба оставлять машины до пляжа, чтобы свет от фар не мешал.

Точное время северного сияния предсказать невозможно. Оно может прийти с наступлением ночи и продлиться до утра. А может быть видно лишь 15-20 минут. По прогнозу, есть шанс наблюдать небесную красоту в течение всей ночи.

Одеться нужно очень тепло. По советам экспертов, «как будто едете на Северный полюс на неделю». Также нужно взять термосы с тёплым чаем, потому что будет очень холодно.

Северное сияние можно наблюдать в разных частях Рязанской области. Главное — найти место без ярких источников света (городов, теплиц, аэропортов) в стороне севера.