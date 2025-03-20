Рязанская школа отсудила у подрядчика 300 тысяч за обрушение потолка

Рязанская школа №33 отсудила у пдрядчика ООО «Центрстрой» 300 тысяч за обрушение потолка. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

В ночь с 5 на 6 сентября 2023 года в школе №33 обрушилось потолочное покрытие. Днем подрядчик в рамках гарантийных обязательств восстановил потолок.

За ремонт школы №33 в 2022 году отвечал подрядчик ООО «Центрстрой». Сумма невыполненных работ при ремонте составила 2 миллиона 137 тысяч рублей.

Реклама

Школа подала иск в Арбитражный суд Рязанской области, требуя взыскать с подрядчика 2 миллиона рублей за неисполненные обязательства по контракту.

Суд обязал «Центрстрой» выплатить истцу 293 тысячи 124 рубля, а также госпошлину в размере 8 тысяч 862 рубля в доход федерального бюджета. Решение суда может быть обжаловано.