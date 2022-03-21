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Понедельник, 21 марта, 2022

Рязанская сборная по тайскому боксу-муайтай заняла второе место на открытом чемпионате во Владимире

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Рязанская сборная по тайскому боксу-муайтай заняла второе место на открытом чемпионате во Владимире

7info7

19 марта во Владимире прошёл открытый чемпионат и первенство Владимирской области по тайскому боксу-муайтай. Участие в нём приняли более 100 человек. Это спортсмены из более 100 человек из Рязанской, Владимирской,Ивановской,Ярославской областей и города Москвы

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Спортсмены сборной команды Рязанской области показали следующие результаты:

  • 1 место Авдеев Даниил;
  • 1 место Глазков Никита;
  • 1 место Менглиев Тимур;
  • 1 место Джонмухамедов Михаил;
  • 1 место Бондаренко Владимир;
  • 2 место Шиц Владислав;
  • 2 место Кузнецов Мартин.

По итогам соревнований сборная команда Рязанской области заняла второе общекомандное место.

Рязанская сборная по тайскому боксу-муайтай заняла второе место на открытом чемпионате во Владимире
Рязанская сборная по тайскому боксу-муайтай заняла второе место на открытом чемпионате во Владимире
Рязанская сборная по тайскому боксу-муайтай заняла второе место на открытом чемпионате во Владимире
Рязанская сборная по тайскому боксу-муайтай заняла второе место на открытом чемпионате во Владимире

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