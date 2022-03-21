Рязанская сборная по тайскому боксу-муайтай заняла второе место на открытом чемпионате во Владимире

19 марта во Владимире прошёл открытый чемпионат и первенство Владимирской области по тайскому боксу-муайтай. Участие в нём приняли более 100 человек. Это спортсмены из более 100 человек из Рязанской, Владимирской,Ивановской,Ярославской областей и города Москвы
Спортсмены сборной команды Рязанской области показали следующие результаты:
- 1 место Авдеев Даниил;
- 1 место Глазков Никита;
- 1 место Менглиев Тимур;
- 1 место Джонмухамедов Михаил;
- 1 место Бондаренко Владимир;
- 2 место Шиц Владислав;
- 2 место Кузнецов Мартин.
По итогам соревнований сборная команда Рязанской области заняла второе общекомандное место.