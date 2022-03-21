Рязанская сборная по тайскому боксу-муайтай заняла второе место на открытом чемпионате во Владимире

19 марта во Владимире прошёл открытый чемпионат и первенство Владимирской области по тайскому боксу-муайтай. Участие в нём приняли более 100 человек. Это спортсмены из более 100 человек из Рязанской, Владимирской,Ивановской,Ярославской областей и города Москвы

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Спортсмены сборной команды Рязанской области показали следующие результаты:

1 место Авдеев Даниил;

1 место Глазков Никита;

1 место Менглиев Тимур;

1 место Джонмухамедов Михаил;

1 место Бондаренко Владимир;

2 место Шиц Владислав;

2 место Кузнецов Мартин.

По итогам соревнований сборная команда Рязанской области заняла второе общекомандное место.