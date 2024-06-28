Пятница, 28 июня, 2024

Рязанская Росгвардия провела «чистку» среди владельцев оружия

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской области Росгвардия подвела итоги работы по контролю за оборотом оружия за первое полугодие 2024 года. За этот период было рассмотрено более 10 тысяч заявлений на выдачу разрешений и лицензий, проведено свыше 4 тысяч проверок владельцев оружия.

В результате аннулировано более 400 разрешений и лицензий, изъято более 600 единиц оружия и около 2 тысяч патронов. Более 650 человек привлечены к административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия.

В рамках профилактических мероприятий, направленных на предотвращение преступлений и ЧП, Росгвардия проверила владельцев оружия, охранников и охотников. По итогам проверок к ответственности привлекли более 200 человек.

Всего в Рязанской области зарегистрировано свыше 31 тысячи владельцев гражданского оружия, на руках у которых находится около 58 тысяч единиц.

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