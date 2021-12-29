-10.8 C
Рязань
Среда, 29 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на курсантку ФСИН

Александр Ильин

Следственное управление регионального УМВД устанавливает очевидцев двух ДТП с участием пешеходов, сообщают в пресс-службе рязанской полиции. 

Во вторник, 14 декабря, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина 48-летний водитель с признаками опьянения на ВАЗ-2107 сбил 20-летнюю курсантку академии ФСИН. Девушку доставляли в больницу. 

26 декабря на улице Южный промузел, 37-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-21150, совершил наезд на 60-летнего пешехода. В результате ДТП мужчину госпитализировали. 

Реклама

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по этим фактам ДТП, обращаться по телефону (4912) 29-72-56, или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,860ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img