Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на курсантку ФСИН

Следственное управление регионального УМВД устанавливает очевидцев двух ДТП с участием пешеходов, сообщают в пресс-службе рязанской полиции.

Во вторник, 14 декабря, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина 48-летний водитель с признаками опьянения на ВАЗ-2107 сбил 20-летнюю курсантку академии ФСИН. Девушку доставляли в больницу.

26 декабря на улице Южный промузел, 37-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-21150, совершил наезд на 60-летнего пешехода. В результате ДТП мужчину госпитализировали.

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Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по этим фактам ДТП, обращаться по телефону (4912) 29-72-56, или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1.