Рязанская облдума приняла закон «О Торгово-промышленной палате Рязанской области»

В среду, 26 апреля, состоялось очередное заседание Рязанской областной Думы.

Депутаты регионального парламента проголосовали за назначение Юрия Карпова председателем Контрольно-счетной палаты Рязанской области.

Юрий Карпов руководил региональным Управлением Федерального казначейства в период с 2003 по 2022 год, после возглавлял Рязанское отделение Пенсионного фонда РФ. Кандидатуру Юрия Карпова в областную Думу внес Губернатор Павел Малков.

В рамках заседания парламентарии также приняли закон «О Торгово-промышленной палате Рязанской области». Соответствующий проект документа был подготовлен в целях обеспечения эффективного взаимодействия предпринимательского сообщества с органами государственной власти и более активного участия палаты в процессах развития экономики региона.

Кроме того, депутаты поддержали внесение изменений в отдельные законодательные акты, связанные с созданием на территории области нового вида муниципального образования – муниципальный округ. Поправки, в частности, касаются порядка избрания главы муниципалитета. Установлено, что глава муниципального округа будет избираться представительным органом из числа кандидатов, представленных в конкурсную комиссию по результатам конкурса, он же возглавит местную администрацию.