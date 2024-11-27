Рязанская областная Дума приняла в первом чтении проект регионального бюджета на 2025-2027 годы

В среду, 27 ноября, в ходе заседания Рязанской областной Думы парламентарии рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Основные параметры главного финансового документа региона представила министр финансов Марина Наумова.
Глава профильного ведомства сообщила, что доходы на 2025 год запланированы в объеме 86,7 млрд рублей, на 2026 год – 89,8 млрд рублей, на 2027 год – 94,2 млрд. рублей. Расходы областного бюджета сформированы в размере 87,2 млрд рублей, 89,8 млрд рублей и 94,2 млрд рублей соответственно. При этом Марина Наумова отметила, что ко второму чтению данные показатели существенно изменятся в связи с принятыми поправками в федеральный бюджет на 2025-2027 годы.
Кроме того, дополнительным источником финансирования инвестиционных расходов региона станут средства, которые высвобождаются при списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом. Этот новый механизм поддержки регионов разработан на федеральном уровне по поручению Президента России Владимира Путина. Речь идет о списании части долга региональных бюджетов при условии направления высвободившихся средств на инфраструктурные проекты и инвестиционную деятельность.
Спикер регионального парламента Аркадий Фомин подчеркнул, что при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении особое внимание будет уделено поддержке участников специальной военной операции и их близких. Сейчас на помощь бойцам и их семьям заложено почти 800 млн рублей. Эта сумма, по словам председателя областной Думы, будет корректироваться в сторону увеличения.
После обсуждения основных параметров депутаты поддержали главный финансовый документ области в первом чтении. Поправки к законопроекту будут приниматься комитетом по бюджету и налогам до 2 декабря включительно. Далее парламентарии в рамках работы в профильных комитетах рассмотрят поступившие предложения и детально проработают доходную и расходную части региональной казны на ближайшие три года. Второе, окончательное чтение запланировано на середину декабря.