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Среда, 10 мая, 2023

Рязанская область заняла 62-ю строчку рейтинга регионов по динамике зарплат

Татьяна Проводина
Изображение от senivpetro на Freepik

Эксперты РИА Рейтинг назвали регионы-лидеры по динамике зарплат в России. Рязанская область заняла 62-е место.

Специалисты взяли за отметку сумму в 100 тысяч рублей. Первую позицию в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ – больше четверти работников уже получают такую зарплату. На втором и третьем месте – Чукотский автономный округ и Магаданская область.

Аутсайдерами рейтинга стали Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. К такому уровню зарплат жители этих республик смогут приблизиться не раньше чем через 15 лет.

В Рязанской области более половины работников будут получать 100 тысяч рублей в среднероссийских ценах через 11,8 лет.

В целом 50% жителей России достигнут уровня зарплаты в 100 тысяч рублей через 9 лет.

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