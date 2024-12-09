Рязанская область занимает 23 строчку в рейтинге регионов по сроку накопления первого взноса по ипотеке в 2024 году

Рязанская область занимает 23 строчку в списке регионов по сроку накопления первого взноса по ипотеке в 2024 году. Соответствующий рейтинг публикует Ria.ru.
Согласно исследованию, рязанцы накопят первоначальный взнос за 3 года 3 месяца. При этом сумма взноса составляет 1,32 миллиона рублей.
Открывает рейтинг Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Семьям с одним ребенком потребуется меньше 2 лет, чтобы накопить 1,66 миллиона. Последнюю строчку занимает Республика Крым. Его жители соберут 2,79 миллиона почти за восемь с половиной лет.