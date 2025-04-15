Рязанская область заключила контракты на 600 млн на благоустройство территорий

Завершена контрактация на благоустройство общественных пространств Рязанского региона по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает ЖКХ.

По всем 25 территориям, которые в этом году должны преобразиться благодаря национальному проекту, заключены контракты на выполнение работ с подрядными организациями. Общая стоимость подписанных контрактов — свыше 600 млн рублей.

Реализовывать проекты будут 14 организаций и 7 индивидуальных предпринимателей из Рязанской области, Москвы и Подмосковья.