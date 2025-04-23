Рязанская область вошла в топ-5 самых читающих регионов ЦФО. Об этом сообщает Рязаньстат.

В Рязанском регионе 27, и среди них 7 детских модельных библиотек. Рязанская область — лидер ЦФО по количеству модельных муниципальных библиотек, открытых за последние 5 лет.

Библиотечный фонд региона насчитывает 6,3 млн экземпляров изданий. По данным исследования, в год каждый рязанец прочитал в среднем по 10 библиотечных книг.

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В рязанских библиотеках зарегистрировано 493 тыс. читателей — 45% населения всех возрастов. По охвату читателей область занимает 5 место в ЦФО. Наибольший охват в Белгородской области — 58%, наименьший в Московской области — 20% и Москве — 11%.