Рязанская область вошла в ТОП-5 регионов по развитию индустрии детских товаров

Рязанский регион вошёл в пятёрку лидеров по развитию индустрии детских товаров, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при Президенте РФ по вопросам развития индустрии детских товаров 17 декабря.

Как отметила спикер СФ, вопросы качества детских товаров затрагивают не только отдельные семьи, но и всю российскую экономику в целом.

«Российские предприятия производят действительно современные и востребованные детские товары, ничем не уступающие зарубежным аналогам. Теперь общая задача – сделать всё, чтобы они попадали на прилавки, в школы, в различные детские учреждения, чтобы эта отрасль в России продолжала расти и качественно, и количественно», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она отметила, что товары для детей производят около трёхсот предприятий страны, их совокупный годовой оборот по итогам 2020 года составил более 800 млрд рублей.

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Говоря об опыте субъектов РФ в вопросах взаимодействия Минпромторга РФ с производителеми, Валентина Матвиенко уточнила, что многие регионы уже приняли стратегии развития индустрии детских товаров, внедряют механизмы поддержки отрасли. Среди лидеров — Владимирская, Московская, Рязанская и Ульяновская области, Алтайский край, Москва и Санкт-Петербург.

На территории Рязанской области индустрия детской продукции представлена широким спектром товаров. Среди предприятий, работающих в этой отрасли, – ООО «Бизнес-Идея», ООО «Аспласт», ОАО «Гамма». Для наиболее комплексного подхода по вопросам изготовления и выпуска продукции для детей на территории региона в 2019 году создан первый в России инженерно-производственный кластер детских и потребительских товаров. В его составе 12 предприятий области, в числе которых ФДА «Старт», ООО «Дайм», ООО «ПластПрофи» и другие.

Предприятия кластера производят детские автокресла, удерживающие устройства и изделия из пластика для детей. На сегодняшний день участники кластерного объединения реализуют совместный инвестпроект по формированию элементной базы для запуска и масштабирования российского производства детских колясок. Это производство станет первым в России по выпуску высококачественных детских колясок из российских комплектующих.