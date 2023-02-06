Рязанская область вошла в топ-30 регионов России по размеру банковских вкладов населения

Объём банковских вкладов на душу населения в Рязанской области в 2022 году составил 189,9 тысяч рублей. Отношение вкладов к номинальным среднемесячным доходам — 6,1.

Рейтинг регионов страны публикует РИА Новости. Рязанская область оказалась на 27-й строчке.

За год прирост вкладов граждан в Рязанском регионе составил 12%, доля валютных — 3,4%.

В целом по России в прошлом году объём банковских вкладов составил 37,8 триллиона рублей. В среднем на одного вкладчика приходится 259,2 тысячи рублей депозитов. Этот показатель различается для разных регионов.