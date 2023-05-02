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Вторник, 2 мая, 2023

Рязанская область вошла в топ-20 регионов по вводу жилья в 2022 году

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik
Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

Рязанская область оказалась в первой двадцатке списка регионов по объёму ввода жилья в прошлом году. Таковы данные исследования специалистов РИА Рейтинг.

На одного жителя Рязанской области в прошлом году пришлось 0,739 квадратных метров введённого жилья. В целом в регионе ввели 805 тысяч квадратных метров жилой площади, изменение в 2022 году составило 6,4%. Обеспеченность населения жильём — 35,4 квадратных метра на человека.

С такими показателями Рязанская область заняла 20-ю строчку рейтинга.

В целом строительная отрасль России в 2022 году установила очередной рекорд — объём ввода жилья увеличился на 11% и до 102,7 миллиона квадратных метров. Лидируют по объёму ввода новой жилплощади Ленинградская (1,961 квадратных метров введённого жилья на одного жителя), Московская (1,641 квадратных метров) и Тюменская (1,396 квадратных метров) области.

Меньше всего нового жилья ввели в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной и Магаданской областях.

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