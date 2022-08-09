Татьяна Проводина

Рязанская область вошла в список регионов, где антимонопольщики выявили картельный сговор

Фото из группы Рязанское УФАС России ВКонтакте

Всего картель на торгах охватил 17 регионов. Об этом сообщило Рязанское УФАС России ВКонтакте.

11 компаний договорились не снижать цену в 30 закупочных процедурах на рынках медизделий и медоборудования, – говорится в публикации.

Антимонопольное законодательство нарушили ООО: «Битест», «МедиаТрейд», «Импульсмед», «Медгород», «Империя», «Оллтест», «Глобал Парк», «Маджести», «Трастмед», «Нарколаб» и «Фармпост».

В 2017-19 годах компании заключили контракты на поставку медицинских диагностических аппаратов и расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя на общую сумму свыше 125,5 млн рублей. Антиконкурентное соглашение привело к ограничению конкуренции в 30 торговых процедурах.

Три из одиннадцати компаний добровольно заявили в ведомство о заключении незаконного соглашения.

Теперь нарушителям грозят оборотные штрафы. Материалы антимонопольного дела передадут правоохранителям.

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