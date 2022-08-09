Рязанская область вошла в список регионов, где антимонопольщики выявили картельный сговор

Всего картель на торгах охватил 17 регионов. Об этом сообщило Рязанское УФАС России ВКонтакте.

11 компаний договорились не снижать цену в 30 закупочных процедурах на рынках медизделий и медоборудования, – говорится в публикации.

Антимонопольное законодательство нарушили ООО: «Битест», «МедиаТрейд», «Импульсмед», «Медгород», «Империя», «Оллтест», «Глобал Парк», «Маджести», «Трастмед», «Нарколаб» и «Фармпост».

В 2017-19 годах компании заключили контракты на поставку медицинских диагностических аппаратов и расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя на общую сумму свыше 125,5 млн рублей. Антиконкурентное соглашение привело к ограничению конкуренции в 30 торговых процедурах.

Три из одиннадцати компаний добровольно заявили в ведомство о заключении незаконного соглашения.

Теперь нарушителям грозят оборотные штрафы. Материалы антимонопольного дела передадут правоохранителям.