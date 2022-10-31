Рязанская область вошла в топ-5 регионов РФ с наименьшим уровнем преступности. Рейтинг подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг.

В основу рейтинга легли данные МВД России за январь – сентябрь 2022 года по количеству зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей.

Самыми «безопасными» регионами России стали: Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Рязанская область, Кабардино-Балкарская Республика, Белгородская область, Республика Адыгея, Московская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ульяновская область.

Также представлен топ самых «опасных» регионов: Кемеровская область, Республика Хакасия, Челябинская область, Республика Карелия, Республика Тыва, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Республика Алтай, Амурская область.

В январе – сентябре в Чеченской республике на каждые 10 тысяч жителей зарегистрировано всего 12,5 преступлений, из них тяжких и особо тяжких – 3,7. В Амурской области, замыкающей рейтинг — 161,8 преступлений, при этом тяжких и особо тяжких – 43,0.

В среднем по России за указанный период на каждые 10 тысяч жителей зарегистрировано 102,9 преступлений. Среди них тяжких и особо тяжких – 28,0.

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