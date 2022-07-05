Рязанская область входит в топ-15 для отдыха в высокий сезон лета.

Рейтинг некурортных регионов по популярности санаторного отдыха этим летом составил портал бронирования Санатории-России.рф.

Рязанская область занимает 12-ое место по продажам путёвок в санатории в высокий сезон лета 2022 года. Средняя стоимость дня в санатории летом здесь составляет 3,7 тысяч рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение.

По данным портала Санатории-России.рф, в топ-15 регионов России, популярных для отдыха летом 2022 года не на юге страны, входят Алтайский край, Башкирия, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Ленинградская область, Челябинская область, Самарская область, Пермский край, Свердловская область, Карелия, Рязанская область, Ульяновская область, Республика Алтай и Нижегородская область.

Дешевле всего в топ-15 летнего отдыха неюжных регионов — отдых в Татарстане, Самарской и Рязанской областях. Дороже всего — в Подмосковье и Алтайском крае.

Рейтинг составлен на основе анализа продаж летних путёвок в санатории России в 2022 году.