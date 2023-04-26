Рязанская область в первом квартале получила 7 млрд рублей федеральных средств

Федеральная помощь Рязанской области в первом квартале 2023 года составила 7 млрд рублей. Сумма превышает прошлогодний уровень на 88%. Отчёт об исполнении регионального бюджета за отчётный период рассмотрели на заседании областного правительства.

Всего в бюджет поступило 20 млрд рублей — 23,3% от годового прогноза. Это выше прошлогоднего показателя на 22%.

Губернатор Павел Малков назвал социальные обязательства незыблемой частью исполнения регионального бюджета.

Павел Малков: «Бюджет этого года – это бюджет развития. В нём есть незыблемая часть – все социальные обязательства. Мы их выполним в любом случае и при любом развитии событий»

Глава Рязанской области отметил, что бюджет позволяет запускать и новые важные проекты, в целом менять внешний вид городов, благоустраивать общественные пространства, обновлять транспорт и развивать систему здравоохранения.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 13 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду 2,1%. Павел Малков высоко оценил совместную работу минфина области и налоговой службы, в том числе по переходу в I квартале на единый налоговый счёт.

Павел Малков: «Важный, серьёзный проект, который потребовал много усилий. Это полное изменение всех привычных подходов и способов начислений. Экономика региона развивается, и мы можем уверенно смотреть в будущее, реализовывать наши планы и задачи»