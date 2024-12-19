Рязанская область вошла в число нескольких регионов России, полностью выполнивших запланированные капитальные ремонты школ. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений.

— Это республики Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чеченская Республика, Московская, Мурманская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Сахалинская, Смоленская и Тюменская области, — цитирует Якушева сайт партии.

Он отметил, что существуют риски не завершить строительные работы вовремя в 38 регионах страны в отношении 77 школ и 7 детских садов. Представители 17 регионов подтвердили, что не смогут сдать в установленные сроки 31 школу.

В группе риска по срокам 56 образовательных объектов в 34 регионах. По словам Якушева, их строительная готовность ниже 90%. Секретарь Генсовета ЕР призвал ответственных лиц в этих регионах сделать всё необходимое для ускорения сроков строительства.

По его словам, результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке «Единой России» к выборам. Партия раскрепила депутатов за всеми объектами — на трёхлетку их почти 4,5 тысячи.