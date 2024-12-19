Рязанская область вошла в число нескольких регионов России, полностью выполнивших запланированные капитальные ремонты школ. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений.
Он отметил, что существуют риски не завершить строительные работы вовремя в 38 регионах страны в отношении 77 школ и 7 детских садов. Представители 17 регионов подтвердили, что не смогут сдать в установленные сроки 31 школу.
В группе риска по срокам 56 образовательных объектов в 34 регионах. По словам Якушева, их строительная готовность ниже 90%. Секретарь Генсовета ЕР призвал ответственных лиц в этих регионах сделать всё необходимое для ускорения сроков строительства.
По его словам, результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке «Единой России» к выборам. Партия раскрепила депутатов за всеми объектами — на трёхлетку их почти 4,5 тысячи.