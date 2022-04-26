Рязанская область упростит получение социальных выплат на строительство жилья гражданам

26 апреля состоялось очередное заседание правительства Рязанской области, которое по поручению губернатора Николая Любимова в режиме видеоконференцсвязи провела первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова.

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Внесены изменения в положение о порядке предоставления из областного бюджета социальных выплат на строительство жилья гражданам в рамках программы «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов».

Данные корректировки входят в комплекс мероприятий, направленных на сохранение численности занятого населения в регионе в текущем году. В частности, упрощается порядок предоставления документов и расширяется возможность участия в программе для работников бюджетной сферы.

В 2022 году будут увеличены объемы финансирования ряда госпрограмм. Дополнительные средства запланированы на строительство объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, капремонт теплосетей, реставрацию объектов культурного наследия регионального значения, создание музейных экспозиций, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры, модернизацию и капремонт детских школ искусств в районах области.

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Из резервного фонда правительства РФ Рязанской области распределены ассигнования в сумме 29,5 млн. рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19. Соответствующие изменения внесены в программу «Развитие здравоохранения».