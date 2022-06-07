Рязанская область участвует в «Марафоне зелёных дел»

Всероссийскую инициативу поддерживают жители и организации региона, – сообщает областное Министерство по делам территорий и информационной политике. Акция проходит в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды. Её задачи — вовлечь в экологические мероприятия общественность и повысить экологическую активность граждан. Министерство природопользования Рязанской области стало организатором акции в регионе. В мероприятиях акции участвовали представители всех муниципальных образований области. Всего к акции присоединились более 1500 человек. Об этом пишет сайт Рязанского областного правительства.

Центральным событием инициативы в регионе стал субботник в Солотчинском лесничестве. Участок лесного фонда расчистили и привели в порядок сотрудники регионального минприроды, члены общественного совета при министерстве, а также волонтёры.

В Кораблинском районе в рамках «Марафона» прошла всероссийская акция «Вода России». Волонтёры и местные жители провели уборку территорий возле пруда в г. Кораблино, рек Проня и Ранова, очистив более 8 тысяч квадратных метров территории. В Рязани прошла экологическая акция «Сад памяти» – в сквере им. А.В. Александрова высадили 17 саженцев краснолистного клёна.