Рязанская область участвует в федеральном проекте «Футбол в школе»

Рязанская область присоединилась к фестивалю «Футбол в школе». Это проект Российского футбольного союза по привлечению детей и подростков к занятиям самым популярным видом спорта в мире.

Благодаря проекту у школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, принимать участие в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей.

Участниками проекта «Футбол в школе» в Рязанской области являются:

Гимназия № 5 г. Рязани Школа № 29 г. Рязани Александро-Невская средняя общеобразовательная школа Высоковская средняя школа Чучковская средняя школа Кирицкая средняя школа Средняя школа № 6 имени адмирала А. П. Авинова г. Касимова Лесновская средняя общеобразовательная школа Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Скопина Мурминская СШ.

Игроки ФК «Рязань» и тренер команды Олег Елисеев совместно с региональным куратором проекта Александром Корнеевым приняли участие в данном проекте на базе Высоковской средней школы.

Футболисты главной дружины области провели мастер-класс для участников футбольной секции, поделились с ними секретами мастерства. В ходе занятия состоялись еще и два товарищеских мини-матча, в которых школьники оказали серьезное сопротивление. Наиболее приятное впечатление оставила команда девочек.

По окончании совместной тренировки состоялось чаепитие, где юные спортсмены обменялись со своими наставниками впечатлениями, задавали им вопросы на футбольные темы и не только. В свою очередь гости из ФК «Рязань» рассказали о своих самых красивых голах, лучших матчах в карьере, поделились со школьниками своими планами на будущее. По итогам мероприятия футболисты выбрали авторов самых интересных вопросов, которым подарили клубные вымпелы с автографами. Ребята были очень довольны общением и пригласили спортсменов в гости еще.

В рамках Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» прошел мастер-класс по футболу в Щетининском филиале муниципального общеобразовательного учреждения Михайловская средняя общеобразовательная школа № 1. Его провел тренер ФК «Михайлов», бывший форвард главной дружины региона Александр Викторович Аникушин. За 11 сезонов в первенстве и Кубке России он сыграл более 300 матчей, забил 37 мячей.

В начале открытого урока физкультуры перед учениками выступил региональный куратор проекта Александр Корнеев. Он рассказал о проекте РФС, который способствует более широкой вовлеченности детей в спорт № 1. Особо отметил, что после его запуска почти тысяча рязанских школьников приобщились к регулярным занятиям футболом.

Заведующая Щетининского филиала МОУ «Михайловская СОШ № 1» Татьяна Владимировна Зикеева поблагодарила Российский футбольный союз за такой нужный и своевременный проект, и предоставленный инвентарь. Она отметила, что школьники уже приняли участие в нескольких его этапах. Своими эмоциями от участия в таком масштабном проекте также поделились и ее воспитанники, которым очень понравилось участвовать в эстафетах, играть в футбол.

Александр Викторович Аникушин по-хорошему позавидовал подрастающему поколению михайловцев, поскольку в годы его детства чего-то подобного просто не было. После уроков в школе он с товарищами гонял мяч там, где была такая возможность.

Можно сказать, что Щетининский филиал МОУ «Михайловская СОШ № 1» — первая ласточка, в самое ближайшее время его примеру уже собираются последовать другие общеобразовательные учреждения района.

23 марта прошел мастер-класс по футболу в рязанской общеобразовательной школе № 29. Когда региональный куратор проекта Александр Корнеев представил, кто его проведет, ребята приветствовали аплодисментами. И это неудивительно, в гости к школьникам пришла двукратный чемпион России по футболу среди женщин, многократный бронзовый призер, обладатель Кубка России, экс-игрок национальной сборной России и ЖФК «Рязань-ВДВ» Елена Юркова (Сазонова).

После завершения профессиональной карьеры Елена Анатольевна стала работать детским тренером, не только с девочками, но и с мальчиками. Недавно ее юные подопечные стали призерами областного мини-футбольного турнира.

Неудивительно, что в считанные минуты ей удалось найти контакт с ребятами и совместная работа закипела. За отведенное время удалось сделать немало, ребята приняли участие в нескольких эстафетах, научились работать с мячом, разучили несколько финтов, в том числе и Лионеля Месси. После этого Елена Анатольевна пригласила ребят продолжить занятия в футбольной секции. И в заключении, конечно, фото на память с легендой рязанского футбола.

22 марта на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Чучковская средняя школа» в рамках реализации проекта «Футбол в школе» прошел «Мастер-класс» для девочек 1-4 и 5-9 классов.

В мероприятии приняли участие начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования — Чучковский муниципальный район Рязанской области Игорь Лощинин, ветеран футбола Чучковского района Николай Чванов, воспитанник детской юношеской спортивной школы Санжар Джуракулов, педагоги Вадим Гриханов и Геннадий Сучков.

Встречу открыл танцевальный коллектив «Фантазия» под руководством Чекалиной О. Ю. Директор школы Лексикова Т.Д. выразила благодарность за предоставленную детям возможность приобщиться к футболу, участвуя в реализации проекта «Футбол в школе». Юные футболисты получили мастер-класс от уважаемых гостей, достигших в спортивной жизни высоких результатов. Ветераны футбола охотно ответили на вопросы детей, рассказали о своих самых запоминающихся футбольных победах.