Рязанская область стала вторым регионом ЦФО по лесным пожарам с начала года

Рязанская область заняла вторую позицию среди регионов Центрального федерального округа по количеству и площади лесных пожаров с начала года. Это следует из данных Авиалесоохраны на 19 апреля.

С начала 2023 года в нашем регионе зафиксировано 8 лесных пожаров на площади 35,35 гектаров. Больше только в Подмосковье — 42 пожара на площади 106,24 гектара.

Кроме того, леса горели также в Брянской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Владимирской областях.