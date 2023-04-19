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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская область стала вторым регионом ЦФО по лесным пожарам с начала года

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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Рязанская область заняла вторую позицию среди регионов Центрального федерального округа по количеству и площади лесных пожаров с начала года. Это следует из данных Авиалесоохраны на 19 апреля.

С начала 2023 года в нашем регионе зафиксировано 8 лесных пожаров на площади 35,35 гектаров. Больше только в Подмосковье — 42 пожара на площади 106,24 гектара.

Кроме того, леса горели также в Брянской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Владимирской областях.

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