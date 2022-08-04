Рязанская область стала лучшей в ЦФО по внедрению стандартов поддержки экспорта

Министерство экономического развития Рязанской области информирует о том, что Российский экспортный центр подвел промежуточные итоги внедрения в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0, который является целевым показателем национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Среди регионов Центрального федерального округа Рязанская область стала лидером по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. В общероссийском рейтинге регион вошел в топ-10 и занял 6 место.

При составлении рейтинга учитывалось количество внедренных в регионах инструментов для поддержки локальных экспортеров. Среди них обучение управленческих команд, разработка локальной программы развития экспорта, создание Центра поддержки экспорта, а также механизмов поддержки и продвижения продукции региональных компаний за рубежом. Все они призваны создать комплексную систему поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в регионах.