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Рязанская область стала лучшей в ЦФО по внедрению стандартов поддержки экспорта

Изображение Ralphs_Fotos с сайта Pixabay

Министерство экономического развития Рязанской области информирует о том, что Российский экспортный центр подвел промежуточные итоги внедрения в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0, который является целевым показателем национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Среди регионов Центрального федерального округа Рязанская область стала лидером по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. В общероссийском рейтинге регион вошел в топ-10 и занял 6 место.

При составлении рейтинга учитывалось количество внедренных в регионах инструментов для поддержки локальных экспортеров. Среди них обучение управленческих команд, разработка локальной программы развития экспорта, создание Центра поддержки экспорта, а также механизмов поддержки и продвижения продукции региональных компаний за рубежом. Все они призваны создать комплексную систему поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в регионах.

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