Рязанская область собирается расширить сотрудничество с Белоруссией

13 сентября Губернатор Павел Малков в рамках VII Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» провел рабочую встречу с делегацией Республики Беларусь.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Рязанской областью и Республикой Беларусь, обозначены приоритетные направления и форматы взаимодействия. В обсуждении приняли участие заместитель Председателя региона Юлия Швакова, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков и руководитель Отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Олег Дикун.

Губернатор Павел Малков выразил благодарность белорусским коллегам за стремление развивать сотрудничество с Рязанской областью. Оно охватывает как экспорт, так и импорт в различных сферах: от промышленного оборудования и медицинских приборов до мебели, стройматериалов и продуктов питания. В регионе успешно используются троллейбусы и коммунальная техника белорусского производства, а в муниципалитетах проводятся ярмарки белорусских производителей.

«Беларусь — один из стратегических партнеров Рязанской области. Нас связывают особые дружеские отношения, и товарооборот растет с каждым годом. Мы нацелены на расширение контактов. В июне на ПМЭФ подписали соглашение между Аэрокосмической инновационной долиной и Белорусской академией наук. Вчера с делегацией подписали соглашения по широкому спектру направлений: экономика, медицина, наука, образование, культура и спорт. Мы будем развивать сотрудничество во всех этих областях», — отметил Павел Малков.

Он также подчеркнул, что регион является одним из ключевых в стране по развитию беспилотных систем. По поручению Президента создан ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» — научно-производственный центр по беспилотным авиационным системам (БАС). Губернатор добавил, что белорусский опыт создания агрогородков с развитой инфраструктурой может быть полезен для Рязанской области.

Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков отметил высокую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия с регионом.

«Мы видим хорошую динамику в развитии наших отношений, товарооборот значительно увеличился. Важно, что рост наблюдается как в поставках из Беларуси в регион, так и в обратном направлении. Рязанская область — один из немногих регионов, где объемы поставок превышают товарные потоки из Беларуси. Это говорит о высокой технологичности поставляемого оборудования и продукции с высокой добавленной стоимостью, что способствует развитию экономики нашей Республики», — сказал он.

Олег Жидков также выделил перспективные направления сотрудничества, такие как наукоемкие технологии, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, и отметил планы по локализации производства дронов в Рязанской области. Члены белорусской делегации особо подчеркнули положительные изменения в развитии региона и благоустройстве территорий.