Рязанская область присоединится к всероссийской акции «Везу детей безопасно»

10 июля в 11.00 в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Крепкая семья» пройдет всероссийская общественная акция «Везу детей безопасно». Об этом сообщает сайт ryazan.er.ru.

Главная цель акции — еще раз обратить внимание взрослых на важность безопасной перевозки детей как в семейном, так и в общественном транспорте.

Представители Госавтоинспекции по Рязанской области напомнят участникам встречи о правилах перевозки детей, расскажут о том, какие средства безопасности нужно использовать при перевозке детей с учетом их возраста, а также о том, какие меры предпринимаются для того, чтобы снизить количество несчастных случаев на дорогах.

Всех, для кого данная тема актуальна, приглашают принять участие в мероприятии.

Уточнить подробности и записаться можно по телефонам: 8-920-988-10-28, 28-43-13, 28-43-23.