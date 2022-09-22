Рязанская область присоединится к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

Рязанская область поучаствует во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всероссийском дню ходьбы.

Главная цель мероприятий 1-2 октября – привлечь внимание граждан к ведению здорового образа жизни и повышению двигательной активности.

Ходьба – самый простой и доступный способ оздоровления, – пишет Минспорт Рязанской области ВКонтакте.

В регионе состоятся мероприятия этой полезной активности.

Акцию организуют Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Общероссийский Конгресс муниципальных образований и Общенациональная Ассоциация территориального общественного самоуправления при поддержке Минспорта России и Минздрава России.