Четверг, 22 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанская область присоединится к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

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Изображение от jcomp на Freepik

Рязанская область поучаствует во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всероссийском дню ходьбы.

Главная цель мероприятий 1-2 октября – привлечь внимание граждан к ведению здорового образа жизни и повышению двигательной активности.

Ходьба – самый простой и доступный способ оздоровления, – пишет Минспорт Рязанской области ВКонтакте.

В регионе состоятся мероприятия этой полезной активности.

Акцию организуют Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Общероссийский Конгресс муниципальных образований и Общенациональная Ассоциация территориального общественного самоуправления при поддержке Минспорта России и Минздрава России.

Рязанская область присоединится к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»
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