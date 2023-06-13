Вторник, 13 июня, 2023
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Рязанская область получит дополнительно 8,5 млн рублей на поддержку классных руководителей

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

Комиссия Федерального Собрания России по распределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Рязанской области дополнительно 8,5 млн рублей на поддержку классных руководителей.

Об этом сообщил глава думского бюджетного комитета, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Средства пойдут на ежемесячные выплаты за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Их число увеличивается с открытием в Рязани школы №76 на 1100 мест. В целом в текущем году наш регион получит 472 млн рублей на поддержку классного руководства.

Андрей Макаров подчеркнул важность оперативного и своевременного принятия решений.

Андрей Макаров: «Классное руководство – это большая ответственность педагога. Он занимается не только образованием, но и воспитанием и социализацией учеников. Важно, что решения принимаются очень оперативно. Появились данные по новой школе – и тут же выделяются дополнительные средства»

Губернатор Рязанской области подчеркнул, что укрепление материально-технической базы системы образования будет продолжаться.

Павел Малков: «Мы строим новые школы, реконструируем действующие. И эта работа будет продолжаться. Но построить здание – это полдела. Надо наполнить обновлённую школу смыслом и жизнью. Это в том числе задача классных руководителей, которые несут воспитательную функцию, и это требует особой подготовки и ответственности. Надбавка – это реальная поддержка наставников, воспитывающих будущее России»

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