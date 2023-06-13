Рязанская область получит дополнительно 8,5 млн рублей на поддержку классных руководителей

В Екатеринбурге фестиваль «Кардиограмма» прошел с пустыми трибунами и свободным танцполом, пишет E1.RU. По словам местных жителей, цены на билеты были слишком завышенными и начинались от 2,5 тысячи рублей. «За танцпол — почти пять тысяч. Вы сбрендили, что ли?», — возмутился один из пользователей. Многие отметили, что подобные расценки были...