Рязанская область получит дополнительно 8,5 млн рублей на поддержку классных руководителей

Комиссия Федерального Собрания России по распределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Рязанской области дополнительно 8,5 млн рублей на поддержку классных руководителей.
Об этом сообщил глава думского бюджетного комитета, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
Средства пойдут на ежемесячные выплаты за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Их число увеличивается с открытием в Рязани школы №76 на 1100 мест. В целом в текущем году наш регион получит 472 млн рублей на поддержку классного руководства.
Андрей Макаров подчеркнул важность оперативного и своевременного принятия решений.
Губернатор Рязанской области подчеркнул, что укрепление материально-технической базы системы образования будет продолжаться.