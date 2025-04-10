Рязанская область получит 6 миллионов рублей на жилье для вдов ветеранов ВОВ

В 2025 году Рязанская область дополнительно получит более 6 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем вдов участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Андрей Макаров.

Согласно решению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, региону выделят 6 миллионов 186 тысяч рублей в виде субвенций. Эти средства направят на улучшение жилищных условий двух вдов ветеранов.

Андрей Макаров отметил, что государство продолжает реализацию Указа Президента РФ об обеспечении жильем всех ветеранов войны. По его словам, поддержка должна быть постоянной, ведь это не только вопрос социальной политики, но и исторического долга. Он напомнил о конкретных случаях помощи, в том числе о предоставлении жилья ветерану Ивану Анищенко из города Рыбное.

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Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что забота о ветеранах остается в центре внимания региональных властей. В 2025 году, к 80-летию Победы, работа в этом направлении усиливается. По его данным, жильем уже обеспечены четыре человека, и благодаря дополнительным средствам поддержку получат еще двое.

Глава региона отметил, что списки ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, продолжают обновляться, так как обстоятельства жизни меняются. Все обращения рассматриваются индивидуально, и меры поддержки предоставляются в полном соответствии с законодательством.

Кроме того, ко Дню Победы ветераны, вдовы и труженики тыла получат дополнительные региональные выплаты. Как подчеркнул губернатор, в области продолжают работу по всем направлениям — от материальной помощи до предоставления жилья. Цель — чтобы каждый участник войны ощущал внимание и благодарность со стороны государства и общества.