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Среда, 26 января, 2022

Рязанская область получит 29,5 млн рублей на приобретение лекарств от коронавируса

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Рязанская область получит 29,5 млн рублей на приобретение лекарств от коронавируса

Александр Ильин

Рязанская область получит трансферт в размере 29,5 млн рублей на приобретение лекарств для пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

После поступления денежных средств региональный Минздрав организует закупку лекарственных препаратов. Затем они поступят в медицинские организации для нуждающихся пациентов на амбулаторном уровне.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что «особенностью новой волны СOVID-19 является то, что основная нагрузка ложится на амбулаторное звено», поэтому важно, чтобы пациенты имели необходимые лекарства.

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