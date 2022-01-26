Рязанская область получит 29,5 млн рублей на приобретение лекарств от коронавируса

Рязанская область получит трансферт в размере 29,5 млн рублей на приобретение лекарств для пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

После поступления денежных средств региональный Минздрав организует закупку лекарственных препаратов. Затем они поступят в медицинские организации для нуждающихся пациентов на амбулаторном уровне.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что «особенностью новой волны СOVID-19 является то, что основная нагрузка ложится на амбулаторное звено», поэтому важно, чтобы пациенты имели необходимые лекарства.