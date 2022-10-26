Рязанская область отправила участникам специальной военной операции гуманитарный груз

25 октября Рязанская область отправила партию гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщает региональное министерство по делам территорий и информационной политике.

Груз сформировали Общественная палата Рязанской области, региональное отделение ОНФ в рамках акции «Всё для Победы» и рязанское отделение Союза женщин России. В сборе помощи участвовали общественные организации, муниципальные образования, предприниматели и неравнодушные рязанцы.

Гуманитарная помощь ОНФ включает примерно 3 тонн – это снаряжение, вещи, обувь, медикаменты, специальное оборудование, генераторы и бензопилы. Общественная палата региона вместе с общественностью собрали 80 коробок с товарами первой необходимости, продуктами питания длительного хранения, тёплым бельём и перчатками.

Активное участие в волонтёрской работе приняли районы области. Региональное отделение Союза женщин России особо отметило активность представителей Скопина, Касимовского, Милославского и Спасского районов.

Как рассказал координатор регионального сбора «Всё для Победы» Иван Крестьянинов, сразу после погрузки помощь доставляется бойцам на передовую. В посылках направлены и письма от рязанских школьников со словами поддержки.

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