Рязанская область опустилась на две строчки в рейтинге по качеству жизни

Рязанская область в 2024 году заняла 27-ю строчку по качеству жизни среди всех городов России. Результаты исследования публикует Центр экономических исследований «РИА Рейтинг». В основу вошли данные Росстата, Минфина, Казначейства, Центробанка и МВД России.

Рязанская область набрала 61,209 баллов. За год до этого, в 2023 году, регион занимал 25-е место и набрал 59,010 баллов.

В 2024 году список возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Завершают рейтинг качества жизни Еврейская автономная область, Республика Ингушетия и Тыва.