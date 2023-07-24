Понедельник, 24 июля, 2023
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Рязанская область направила очередную партию гуманитарной помощи в Херсон

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Фото: сайт правительства Рязанской области

Гуманитарный груз, собранный при участии правительства Рязанской области, представителей «Единой России», администраций муниципальных образований и жителей региона отправлен в Херсонскую область.

Основную часть помощи составила бутилированная вода – в летнее время в ней особенно нуждаются в зоне проведения СВО. Также в отправленный груз вошли именные посылки и письма от родственников рязанских бойцов, сообщает сайт регионального правительства.

Отмечается, что отправку гуманитарного груза организовал «Фонд помощи Елизаветы Юровой».  

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