Рязанская область направила очередную партию гуманитарной помощи в Херсон

Гуманитарный груз, собранный при участии правительства Рязанской области, представителей «Единой России», администраций муниципальных образований и жителей региона отправлен в Херсонскую область.

Основную часть помощи составила бутилированная вода – в летнее время в ней особенно нуждаются в зоне проведения СВО. Также в отправленный груз вошли именные посылки и письма от родственников рязанских бойцов, сообщает сайт регионального правительства.

Отмечается, что отправку гуманитарного груза организовал «Фонд помощи Елизаветы Юровой».