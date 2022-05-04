Рязанская область направила 60 тонн древесины жителям Донбасса

4 мая из Рязанской области на Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз это 60 тонн древесины, информирует сайт регионального правительства.
Гуманитарную помощь отправили с железнодорожного вокзала «Рязань-1» в рамках акции «Поезд помощи Донбассу». Её проводят Общероссийский народный фронт и РЖД. Решение отправить жителям Донецка и Луганска древесные строительные материалы прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, обстановка там постепенно улучшается, начинается восстановление инфраструктуры. Местным жителям крайне необходима древесина.
Ранее, по словам главы региона, из Рязанской области на Донбасс отправили более 100 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости, одежды и лекарств. Любимов выразил благодарность всем, кто принимает участие в оказании помощи гражданам ЛНР и ДНР.
Отметим, что в проекте «Поезд помощи Донбассу» принимают участие 60 регионов РФ. Они формируют общий железнодорожный состав с гуманитарным грузом. В ближайшее время он отправится по назначению.