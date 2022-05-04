Рязанская область направила 60 тонн древесины жителям Донбасса

4 мая из Рязанской области на Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз это 60 тонн древесины, информирует сайт регионального правительства.

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Гуманитарную помощь отправили с железнодорожного вокзала «Рязань-1» в рамках акции «Поезд помощи Донбассу». Её проводят Общероссийский народный фронт и РЖД. Решение отправить жителям Донецка и Луганска древесные строительные материалы прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, обстановка там постепенно улучшается, начинается восстановление инфраструктуры. Местным жителям крайне необходима древесина.

— На протяжении восьми лет люди находились под бомбежками, страдали от реальных боевых действий со стороны ВСУ Украины. Сейчас благодаря Донбасским силам, доблестной Российской армии территория в значительной степени освобождена. Люди готовы восстанавливать своё жилье, начинать нормально жить, и в этом мы должны им помочь, — заявил он.

Ранее, по словам главы региона, из Рязанской области на Донбасс отправили более 100 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости, одежды и лекарств. Любимов выразил благодарность всем, кто принимает участие в оказании помощи гражданам ЛНР и ДНР.

— Рязанцы горячо поддерживают и нашу армию, и жителей Донбасса. Причём не только словом, но и делом. Мы обязательно продолжим помогать, наши люди чувствуют необходимость делать это и сами выступают с такими предложениями, — отметил губернатор.

Отметим, что в проекте «Поезд помощи Донбассу» принимают участие 60 регионов РФ. Они формируют общий железнодорожный состав с гуманитарным грузом. В ближайшее время он отправится по назначению.