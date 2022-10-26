Рязанская область на 5 лет сохранит льготы для сельских магазинов 

Рязанская область сохранит льготы по налогу на имущество для организаций потребительской кооперации на 5 лет. Соответствующие изменения в региональное законодательство одобрила Рязанская областная Дума на заседании 26 октября.

С предложением о сохранении льгот для предприятий сельской кооперации выступал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин. С просьбой о помощи к нему обратились представители организации.

В соответствии с документом, льготная налоговая ставка для организаций потребительской кооперации продлена до 2027 года. Подобное решение станет помощью для сельской торговли. Предприятия потребительской кооперации являются собственниками огромного числа помещений, среди которых сельские магазины, которые на данный момент не работают, однако организация платит за них налоги.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram