Среда, 26 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанская область на 5 лет сохранит льготы для сельских магазинов 

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Изображение от pressfoto на Freepik

Рязанская область сохранит льготы по налогу на имущество для организаций потребительской кооперации на 5 лет. Соответствующие изменения в региональное законодательство одобрила Рязанская областная Дума на заседании 26 октября.

С предложением о сохранении льгот для предприятий сельской кооперации выступал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин. С просьбой о помощи к нему обратились представители организации.

В соответствии с документом, льготная налоговая ставка для организаций потребительской кооперации продлена до 2027 года. Подобное решение станет помощью для сельской торговли. Предприятия потребительской кооперации являются собственниками огромного числа помещений, среди которых сельские магазины, которые на данный момент не работают, однако организация платит за них налоги.

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