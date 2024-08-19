Рязанская область дополнительно получит 6 млн рублей на подготовку специалистов для ОПК

Рязанская область получит дополнительное финансирование в размере свыше 6 миллионов рублей для подготовки кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы России, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Макаров сообщил, что Комиссия Федерального Собрания РФ утвердила предложение о выделении регионам дополнительных 6 миллионов 183 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на организацию профессионального и дополнительного образования для работников оборонной отрасли. Также, благодаря этим средствам, граждане, обратившиеся в органы службы занятости и заключившие ученические договоры с профильными предприятиями, смогут освоить новые востребованные профессии в ОПК.

С учётом предыдущих траншей, в 2024 году региону будет предоставлено 17 миллионов 742 тысячи рублей.

«Специалисты, особенно высококлассные, востребованы в отрасли как никогда. Тем важнее оказать содействие тем, кто стремится работать в сфере оборонной промышленности. По поручению главы государства для сотрудников отрасли создана программа льготного арендного жилья, ведется работа над тем, чтобы уровень зарплаты стал привлекательным, есть еще ряд преференций. Работа в этом направлении будет продолжаться», – сказал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков добавил, что Рязанская область придает большое значение укреплению кадрового потенциала предприятий оборонной промышленности.

«Ввели выплаты для сотрудников рязанского ОПК, переехавших из других регионов. Они получают средства на первоначальный взнос ипотеки и приобретение имущества. Дополнительная федеральная поддержка на развитие профессионального обучения обеспечит людям получение нужной специальности. А коллективы оборонных предприятий пополнят сотрудники востребованных профессий».