Рязанская область дополнительно получит 6 млн рублей на подготовку специалистов для ОПК

Рязанская область получит дополнительное финансирование в размере свыше 6 миллионов рублей для подготовки кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы России, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
Макаров сообщил, что Комиссия Федерального Собрания РФ утвердила предложение о выделении регионам дополнительных 6 миллионов 183 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на организацию профессионального и дополнительного образования для работников оборонной отрасли. Также, благодаря этим средствам, граждане, обратившиеся в органы службы занятости и заключившие ученические договоры с профильными предприятиями, смогут освоить новые востребованные профессии в ОПК.
С учётом предыдущих траншей, в 2024 году региону будет предоставлено 17 миллионов 742 тысячи рублей.
Губернатор Рязанской области Павел Малков добавил, что Рязанская область придает большое значение укреплению кадрового потенциала предприятий оборонной промышленности.