Рязанская область дополнительно получит 400 млн. рублей на решение вопросов здравоохранения. Такое заявление сделал Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
Парламентарий пояснил, что лично обратился с письмом к Министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой о дополнительном направлении средств на развитие здравоохранения в регионе.
Глава бюджетного Комитета Госдумы РФ сообщил, что к нему обратилась жительница области – мать ребенка, страдающего сахарным диабетом. Для постоянного контроля за уровнем сахара необходимо специальное устройство, которое позволяет проводить мониторинг точно и безболезненно.
Андрей Макаров отметил, что часть выделенных средств будет направлена на обеспечение детей с сахарным диабетом приборами, позволяющими контролировать уровень сахара в крови неинвазивным методом. Парламентарий особо подчеркнул, что финансирование на эти цели будет закладываться в бюджет Рязанской области ежегодно.
По словам руководителя бюджетного Комитета Госдумы РФ, предварительно вопрос неоднократно обсуждался вместе с Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и депутатом нижней палаты парламента от региона, главой Комитета по охране здоровья Дмитрием Хубезовым, теме было уделено большое внимание на заседании парламентской фракции «Единой России».
Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил признательность Председателю Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрею Макарову за своевременную поддержку.