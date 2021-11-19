Рязанская область дополнительно получит 400 млн. рублей на решение вопросов здравоохранения. Такое заявление сделал Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Парламентарий пояснил, что лично обратился с письмом к Министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой о дополнительном направлении средств на развитие здравоохранения в регионе.

Ситуация сложная. Есть вопросы, связанные с заработной платой медицинских работников, обеспечением лекарствами, и целый ряд других, которым необходимо решение, – подчеркнул Андрей Макаров.

Глава бюджетного Комитета Госдумы РФ сообщил, что к нему обратилась жительница области – мать ребенка, страдающего сахарным диабетом. Для постоянного контроля за уровнем сахара необходимо специальное устройство, которое позволяет проводить мониторинг точно и безболезненно.

Да, аппараты дорогие, а у нас область небогатая и средств на это не было. В письме к А.Г. Силуанову я попросил оказать содействие в направлении федеральных средств в Рязанскую область на решение вопросов, связанных со здравоохранением. На заседании трехсторонней комиссии было принято решение о том, что на эти Рязанской области выделяется более 400 миллионов рублей. Я благодарен, что и Правительство РФ и Министр финансов РФ пошли нам навстречу и поддержали мою просьбу об оказании поддержки области. Помощь придет в ближайшие дни, – сказал депутат.

Андрей Макаров отметил, что часть выделенных средств будет направлена на обеспечение детей с сахарным диабетом приборами, позволяющими контролировать уровень сахара в крови неинвазивным методом. Парламентарий особо подчеркнул, что финансирование на эти цели будет закладываться в бюджет Рязанской области ежегодно.

По словам руководителя бюджетного Комитета Госдумы РФ, предварительно вопрос неоднократно обсуждался вместе с Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и депутатом нижней палаты парламента от региона, главой Комитета по охране здоровья Дмитрием Хубезовым, теме было уделено большое внимание на заседании парламентской фракции «Единой России».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил признательность Председателю Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрею Макарову за своевременную поддержку.