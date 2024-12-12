Пятница, 13 декабря, 2024
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Рязанская область дополнительно получит 31 млн рублей на поддержку аграрного комплекса

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Валерия Мединская
Photo by form PxHere

Рязанская область дополнительно получит 31 млн рублей на поддержку аграрного комплекса. Субсидию одобрила Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, деньги пойдут на расширение застрахованной помощи посевных до 51,08 тыс. га, увеличение численности сельхозживотных на 34,98 тыс. Также компенсируют затраты аграриев по страхованию урожая и скота. 

«Несмотря на то, что регион находится в зоне рискованного земледелия, наши аграрии показывают хорошие результаты. Растёт животноводство и растениеводство, запускаются новые инвестпроекты, обновляется парк техники, внедряются новые технологии», — отметил Павел Малков.

Всего в 2024 году в Рязанской области на поддержку аграриев предусмотрено 2,1 млрд рублей по 30 направлениям. 

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