Рязанская область дополнительно получит 31 млн рублей на поддержку аграрного комплекса. Субсидию одобрила Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, деньги пойдут на расширение застрахованной помощи посевных до 51,08 тыс. га, увеличение численности сельхозживотных на 34,98 тыс. Также компенсируют затраты аграриев по страхованию урожая и скота.

«Несмотря на то, что регион находится в зоне рискованного земледелия, наши аграрии показывают хорошие результаты. Растёт животноводство и растениеводство, запускаются новые инвестпроекты, обновляется парк техники, внедряются новые технологии», — отметил Павел Малков.

Всего в 2024 году в Рязанской области на поддержку аграриев предусмотрено 2,1 млрд рублей по 30 направлениям.