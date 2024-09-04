Среда, 4 сентября, 2024

Рязанская область активно обновляет коммунальную технику

Автор: Алексей Самохин

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Министр ТЭК и ЖКХ региона Артем Уворвихвост во время заседания правительства Рязанской области 3 сентября доложил о планах обновления коммунальной спецтехники, используемой в уборке территорий.

По его словам, в текущем году на закупку 14 единиц новой техники для 11 муниципалитетов выделено 72 млн рублей. До конца года бюджет выделит 25 млн рублей на закупку ещё нескольких спецавтомобилей.

Также техника, бывшая в употреблении, но пригодная для дальнейшего использования, поступает из московского региона. Всего прибыло 35 единиц спецтехники, которую распределили в муниципалитеты, в том числе в Рязань.

Перед зимним сезоном закупается песко-соляная смесь, коммунальный транспорт проходит необходимую подготовку.

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