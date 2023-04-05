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Среда, 5 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская НПК получила крупнотоннажное оборудование для производства бензинов

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») доставила на производственную площадку предприятия крупногабаритные секции змеевика для печи установки четкой ректификации бензинов. В высоту змеевик достигает 18 метров, а масса превышает 90 тонн. Оборудование, произведённое на отечественном предприятии в Рязанской области, доставлено на завод специализированным автотранспортом.

На установке четкой ректификации сырье подготавливается для установок низкотемпературной изомеризации и каталитического риформинга. Установка выпускает около 1,8 млн тонн бензинов в год. Благодаря новому змеевику удастся снизить потребление топлива и повысить надёжность работы технологической установки, улучшая таким образом экономические показатели.

Рязанская НПК модернизируется в рамках масштабной инвестиционной программы «Роснефти», направленной на увеличение глубины и объёмов переработки, повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности.

Реализованные по программе проекты позволили предприятию освоить производство новых видов продукции — бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами: «Евро 6», АИ-100, а также низкосернистого судового топлива. Цифровизация позволила автоматизировать управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на основных установках предприятия.

Рязанская НПК получила крупнотоннажное оборудование для производства бензинов

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