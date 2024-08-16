Рязанская мэрия закоючила контракты на 125 млн на размещение рекламных конструкций

Управление градостроительства и архитектуры заключило контракты на сумму более 125 млн рублей на размещение в Рязани рекламных конструкций. Об этом 16 августа сообщил Виталий Артёмов.

Артёмов напомнил: осенью прошлого года, выступая в Рязанской городской Думе, губернатор Павел Малков обратил внимание на необходимость работы с внутренними резервами, за счёт которых следует добиваться повышения эффективности работы городской власти. Такая задача встала перед всеми структурными подразделениями мэрии.

На прошлой неделе Управление градостроительства и архитектуры завершило проведение публичных аукционов на размещение рекламных конструкций в городе. Проведённая работа позволит увеличить доходы городского бюджета. Заключены контракты на сумму более чем 125 млн рублей, что в несколько раз превышает объемы поступлений по этой статье в прошлые годы. Торги впервые были проведены на электронной площадке, на них вышли крупные федеральные рекламные компании со всей страны. Максимальная прозрачность процедуры обеспечила положительный результат.

— Полученные средства будут направлены на благоустройство и содержание городских территорий, на улучшение работы учреждений соцсферы, — обратил внимание Артёмов.