Рязанская мэрия объяснила неработающий фонтан на бульваре Победы техническим обслуживанием

Дирекция благоустройства города моет и чистит фонтан, он будет запущен в ближайшие дни, – говорится в ответе Администрации города Рязани ВКонтакте на вопрос рязанцев в группе Новости Рязани ВКонтакте.

Ранее жители города возмутились тем, что фонтан на Московском шоссе возле ЗАГСа не работает в выходные дни.

По словам автора публикации, в дождь и град фонтан работает в обычном режиме, а в выходные, когда люди с детьми приезжают полюбоваться фонтаном и просто много гуляющих прохожих, фонтан не работает.