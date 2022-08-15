Татьяна Проводина

Рязанская мэрия объяснила неработающий фонтан на бульваре Победы техническим обслуживанием

Фото из группы Новости Рязани ВКонтакте

Дирекция благоустройства города моет и чистит фонтан, он будет запущен в ближайшие дни, – говорится в ответе Администрации города Рязани ВКонтакте на вопрос рязанцев в группе Новости Рязани ВКонтакте.

Ранее жители города возмутились тем, что фонтан на Московском шоссе возле ЗАГСа не работает в выходные дни.

По словам автора публикации, в дождь и град фонтан работает в обычном режиме, а в выходные, когда люди с детьми приезжают полюбоваться фонтаном и просто много гуляющих прохожих, фонтан не работает.

Рязанская мэрия объяснила неработающий фонтан на бульваре Победы техническим обслуживанием
Рязанская мэрия объяснила неработающий фонтан на бульваре Победы техническим обслуживанием
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